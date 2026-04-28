In ihrem erst zweiten Wettkampf holt sich Paulina Grill den Landesmeistertitel in der Klasse W14. Noch hat sie aber die angestrebte 30-Meter-Marke nicht geknackt.

Paulina Grill hat sich am Samstag bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften im Hammerwurf der Altersklasse W14 den Titel gesichert. Mit 27,22 Metern stellte sie eine persönliche Bestleistung auf und gewann den Wettbewerb.

Ganz zufrieden war sie mit ihrer Leistung dennoch nicht. Die angestrebte 30-Meter-Marke blieb außer Reichweite. Dabei relativiert ein Blick auf die Umstände das Ergebnis: Für Grill war es erst der zweite Wettkampf im Hammerwurf. Bereits beim Winterwurf-Wettkampf in Saarbrücken hatte sie mit einer Weite von über 25 Metern die Qualifikationsnorm für die süddeutschen Meisterschaften im Sommer im bayerischen Kitzingen erfüllt.

Hammerwerfen erst seit wenigen Monaten

Zum Hammerwurf kam sie erst vor wenigen Monaten. In den vergangenen Sommerferien probierte sie die Disziplin erstmals gemeinsam mit ihrer Trainingsgruppe aus. Zuvor hatte sie sich – neben dem Mehrkampf – vor allem auf Kugelstoßen und Diskuswurf konzentriert.

Im September folgte ein Workshop in Alzey, bei dem sie unter anderem mit Simon Loewe und der früheren Weltklassewerferin Kathrin Klaas arbeitete. Seitdem hat der Hammerwurf im Training an Bedeutung gewonnen, auch wenn zunächst weiterhin andere Disziplinen im Vordergrund standen.

Gute Zusammenarbeit zwischen Pfalz und Saarland

Die Trainingsmöglichkeiten sind dabei nicht immer ideal. In der Barbarossahalle kann kein Hammerwurf trainiert werden, sodass alternative Lösungen gefragt sind. Eine davon ergab sich kurz vor Weihnachten im Rahmen eines Trainingslagers am Bundesstützpunkt Saarbrücken. Dort wurde Christoph Sahner auf sie aufmerksam und erkannte ihr Gefühl für das Wurfgerät. Seitdem trainiert sie regelmäßig einmal pro Woche unter seiner Anleitung. Ergänzend dazu arbeitet sie weiterhin mit ihrem Heimtrainer an Technik und athletischen Grundlagen.

Die Zusammenarbeit zwischen der Pfälzer Athletin Paulina Grill, ihrem Heimtrainer sowie dem saarländischen Trainer Christoph Sahner zeigt beispielhaft, wie ein angestrebter fachlicher Austausch zwischen dem Leichtathletikverband Pfalz und dem Saarländischen Leichtathletikverband (SLB) im Nachwuchsbereich aussehen könnte. Auch im Verein macht sich das bemerkbar, da der Hammerwurf bislang nicht fest zum Angebot gehörte. Perspektivisch ist geplant, die Disziplin beim 1. FC Kaiserslautern weiter auszubauen.

Mehr Wettkampferfahrung sammeln

In dieser Saison bleibt die Teilnahme an den süddeutschen Meisterschaften das wichtigste Ziel. Trotz erfüllter Norm ist das Teilnehmerfeld begrenzt, sodass weitere Wettkämpfe eine Rolle spielen dürften. Entsprechend liegt der Fokus in den kommenden Wochen darauf, mehr Wettkampferfahrung zu sammeln, die Leistungen zu stabilisieren und weiter an der Technik zu arbeiten. Ziel ist es, mehr Sicherheit in den Drehbewegungen zu bekommen, die Drehgeschwindigkeit zu erhöhen und damit auch die Wurfweiten weiter zu steigern.