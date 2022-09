Tierärztin zu werden, das ist ihr favorisierter Berufswunsch, Lehrerin steht auf ihrer Liste direkt darunter. Mit ihrem Freiwilligen Ökologischen Jahr (FÖJ), das am 1. August begonnen hat, kann Paula Mohrhardt beide Interessen miteinander verbinden. Die frisch gebackene Abiturientin hat zwei Einsatzstellen: den Zoo in Siegelbach und die Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK) im Kapiteltal, beides städtische Einrichtungen, die miteinander kooperieren.

Im Vertrag sei festgelegt, dass sie hauptsächlich im Zoo arbeiten wird, erzählt die junge Frau aus Schopp. Das war seit ihrem ersten Arbeitstag auch der Fall. Er fiel nämlich in die Sommerferien und damit in das Ferienprogramm des Zoos. Eingesetzt war sie für die Betreuung der Übernachtungskinder und für das werktägliche Programm der Ferienkinder, dazwischen lag eine Woche Dienst in der Tierpflege.

„Ich lerne jeden Tag etwas dazu“, berichtet sie von ihrem neuen Alltag. Dabei spielt es keine Rolle, ob ihr wissbegierige Kinder Fragen stellen oder sie am Morgen für das Zubereiten des Futters oder für das Reinigen der Gehege eingeteilt ist. Vor allem mit Ponys, Alpakas, Ziegen und Schafen hatte sie bislang zu tun. „Angst vor ihnen habe ich keine. Ich freue mich, neue Tierarten kennenzulernen und der direkte Kontakt möglich ist.“

Gelbes Shirt hilft beim Umgang mit den Tieren

Aber wie sieht es mit den Tieren aus, die einen völlig unbekannten Eindringling vor sich sehen? „Da gibt es einen einfachen Trick. Alle Tierpfleger tragen gelbe T-Shirts. Sobald man so eines anhat, hat man schon gewonnen“, plaudert sie aus dem Nähkästchen. Die Grundscheu sei damit verflogen, Person und Stimme lernen die Zoobewohner dann mit der Zeit kennen.

Ihr künftiger Arbeitsplan beinhaltet, dass sie drei Tage in der Woche in der Tierpflege eingesetzt ist und zwei Tage in der Zooschule mit dem Wilden Klassenzimmer und bei Führungen von Schulklassen und Kindergartengruppen unterstützt. „Da werde ich derzeit noch angelernt“, erzählt sie. Schon bald soll sie auch in der Zak im Bereich der Umweltbildung eingewiesen werden.

Was sie nach ihrem FÖJ angehen will, weiß sie genau: „Ich möchte Tiermedizin an meiner Wunsch-Uni in Hannover studieren.“