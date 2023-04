Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit einem furiosen Sieg hat sich der Gladiator in der Arena zurückgemeldet. Patrick Vespaziani bezwang bei der National Fighting Championship in Düsseldorf Jan Krawarik durch Technischen K. o. in der zweiten Runde. Damit gelang dem Kaiserslauterer Kampfsportler ein eindrucksvolles Debüt in der Mixed-Martial-Arts-Szene.

Nachdem der Ringrichter den Kampf vorzeitig beendet hatte, gab es für Patrick Vespaziani alias „il Gladiatore“ kein Halten mehr. Der über zwei Meter große Hüne schwang