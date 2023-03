Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die fast zweijährige Zeit, da die SPD in Kaiserslautern keinen gewählten Vorsitzenden hatte, ist vorbei. Die SPD wählte am Freitagabend den 30-jährigen Patrick Schäfer zum neuen Vorsitzenden des Stadtverbands. Er erhielt in geheimer Wahl 34 Ja-Stimmen, zehn Nein-Stimmen. Ein Delegierter enthielt sich der Stimme. Der Betriebswirt Schäfer, der dem 2018 zurückgetretenen Vorsitzenden Oliver Guckenbiehl folgt, erhielt damit 76 Prozent der Stimmen.

Über dem SPD-Parteitag waberte die Hoffnung und Erwartung, dass die SPD in Kaiserslautern wieder zurück in die Erfolgsspur der Vergangenheit zurückfindet. Der neue Vorsitzende