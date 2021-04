Der CDU-Kommunalpolitiker Patrick Berberich aus Bann ist vom Stadtrat der Landeshauptstadt Saarbrücken zum neuen Baudezernenten gewählt worden. Der stellvertretender Vorsitzender des Kaiserslauterer CDU-Kreisverbands war Bauleiter in einem mittelständischen Bauunternehmen. Daneben war der 42-jährige Bauingenieur und Jurist als Rechtsanwalt mit Schwerpunkt auf den Gebieten Bau-, Architekten- und Vergaberecht tätig. Derzeit kümmert er sich in der Staatskanzlei des Saarlandes als Referatsleiter um das Thema Infrastruktur im Wissenschafts- und Klinikbereich. Kommunalpolitische Erfahrung sammelte er als Mitglied des Gemeinderates Bann, des Verbandsgemeinderates Landstuhl und im Kreistag Kaiserslautern. Berberich hatte seine Kandidatur um das Bundestagsmandat in Nachfolge von Anita Schäfer im März unerwartet zurückgezogen und dies damals mit möglichen beruflichen Veränderungen begründet.