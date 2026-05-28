Als ein Patientenbett in Flammen stand, verhinderten acht Mitarbeiter des Westpfalz-Klinikums Kaiserslautern Schlimmeres. Dafür wurden sie nun in Speyer ausgezeichnet.

Die Nacht zum 4. November 2024 wird wohl keiner der acht Mitarbeiter des Westpfalz-Klinikums jemals vergessen. Der Zufall wollte es, dass Pfleger Fernando Rondon-Romero um kurz nach ein Uhr ein Patientenzimmer betrat. „Ein Bett stand in Flammen“, berichtet er von dem Anblick, der sich ihm bot. Er habe sofort sämtliche Stationen der Klinik alarmiert, sagt er. Haustechniker Frederik Seifert löste den Notruf an die Feuerwehr aus. Derweil versuchte Rondon-Romero, das Feuer zu löschen – Rauch hatte mittlerweile die gesamte Station erreicht.

In dem Wissen, dass Lebensgefahr bei massiver Rauchentwicklung droht, haben die Pflegerinnen und Pfleger der Intensiv- und weiterer Stationen einen personellen Notfallplan aufgestellt. „Wir sind alle zum Ort des Geschehens geeilt“, erzählt Julia Knoblauch von der „krassen Situation“. „Wir konnten die Hand nicht vor Augen sehen“, schildert sie die Lage im Krankenzimmer, im Flur und in den benachbarten Patientenräumen. Der Beschluss wurde gefasst, alle zu evakuieren.

Mut und Menschlichkeit bewiesen

Als die Feuerwehr zehn Minuten nach dem Notruf angerückt sei, seien 17 Patienten in Sicherheit gebracht worden, erinnert sich Marie-Luise Wadle. „Sie sind mit dem Schrecken davongekommen, niemand wurde verletzt, keiner hatte eine Rauchvergiftung“, sagt die Pflegerin.

Sein beherztes Eingreifen habe die Aktion ausgelöst, die Schlimmeres verhindert habe, spricht Francesco Fontaninie dem Kollegen Rondon-Romero höchsten Verdienst zu. „Er ist trotz Verbots der Feuerwehr noch einmal ins brennende Zimmer gegangen, um einen schlafenden Patienten herauszuholen“, berichtet er von Mut und Menschlichkeit. Rondon-Romero und seine Kollegen wurden nun von der Franziskus-Stiftung und vom Katholischen Pflegeverband beim dritten Pflegerischen Ethik-Kongress mit der Franz-Reinisch-Medaille ausgezeichnet. Auf die von Fontaninie erwähnte Menschlichkeit wies auch Hans-Josef Börsch, Vorsitzender der Franziskus-Stiftung, in seiner Laudatio hin. „Sie sind geblieben, wo andere sich zurückgezogen hätten“, lobte er die Geehrten.

Vergiftungen müssen ausgeschlossen werden

„Für mich war es eine Selbstverständlichkeit“, betont Rondon-Romero. Dennoch freut er sich über die Auszeichnung „nach so langer Zeit“. Der Pfleger erklärt, es sei seine Berufswahl gewesen, helfen zu wollen. „Hätte ich in der Notsituation damit aufhören sollen?“ Seit zwölf Jahren arbeitet Rondon-Romero auf der Intensivstation des Westpfalz-Klinikums. So wie er sehen das alle. Ohne sie hätte es Todesfälle geben können, schwere Verletzungen, Panik, auch das ist allen klar.

Die zehn Minuten Einsatz von acht Helfern, die das Schlimmste verhindert haben, haben sichtlich zusammengeschweißt. „Ja, wir sind enger zusammengerückt“, bestätigt Heike Greiner. Traumatisiert oder belastet habe der Brand keinen der Retter. Auch an der Diensteinteilung habe sich nach der Nacht nichts geändert, sagt Fontaninie. Nach der Rettungsaktion sei der Katastrophenschutz gekommen, beschreibt er die Lage gegen zwei Uhr. „Wir mussten zur Notfallambulanz, um eventuelle Vergiftungen auszuschließen.“ Gegen 7.30 Uhr war die Schicht der Pfleger und des Haustechnikers endlich zu Ende. Bis zum nächsten Dienstantritt in der Nacht zum 5. November.