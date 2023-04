Weil er davon ausgegangen ist, dass eine Pflegekraft ihm Geld gestohlen hat, rief ein Senior die Polizei. Die Beamten fanden bei der 24-Jährigen dann zwar kein Bargeld, aber Drogen. Wie die Polizei über Ostern mitteilte, bemerkte ein 79-jähriger Mann in der Wormser Straße am Samstag gegen 8.30 Uhr, dass ihm eine kleinere vierstellige Summe Bargeld entwendet wurde. Er hegte den Verdacht, dass ihn eine Angestellte eines Pflegedienstes bestohlen hat, von dem er täglich besucht wird. Die 24-jährige Angestellte konnte in der Folge von den Beamten gefunden werden. Das Bargeld konnte im Rahmen einer Durchsuchung der Frau nicht gefunden werden, dafür aber eine Feinwaage sowie ein Beutel mit Anhaftungen von Betäubungsmitteln.