Die Stadtbildpflege vermeldet in Sachen Grünpflegepatenschaften eine erfolgreiche Telefonaktion: Zwölf Paten haben sich gemeldet, die sich künftig um die Pflege von städtischen Grünflächen kümmern.

Bereits in der ersten Woche der Telefonaktion der Stadtbildpflege Kaiserslautern (SK) haben sich nach Angaben des Betriebs zwölf Paten für die Pflege von städtischen Grünflächen gefunden. Sie werden nun eine Pflegepatenschaft unterschreiben. In der Regel befinden sich die Pflegeflächen im unmittelbaren Wohnumfeld, wobei es sich vorwiegend um Baumplätze und Staudenflächen handelt. „Wir freuen uns über das Interesse an den Grünpflegepatenschaften und umso mehr, wenn daraus eine verbindliche Patenschaft entsteht“, so die stellvertretende SK-Werkleiterin Andrea Buchloh-Adler. Im Rahmen der Aktion erhalten neue Paten ein Grünpflege-Starterpaket.