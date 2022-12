Bei einem gemeinsamen Essen mit ukrainischen Flüchtlingen, die kriegsbedingt in Kaiserslautern leben, hat der Deutsch-Amerikanische und Internationale Frauenclub (DAIFC) zusammen mit der gemeinnützigen Charity Alliance den Grundstein für ein deutsch-ukrainisches Patenschaftsprojekt gelegt.

Um die Startchancen von Flüchtlingen aus der Ukraine in der neuen Heimat zu verbessern, habe die Charity Alliance ein Eingliederungs- und Begleitprogramm aufgelegt, beschrieb Projektleiter Leo Kutscheid gegenüber der RHEINPFALZ das Anliegen. Das Programm werde mit 211.000 Euro durch die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt gefördert und in Kaiserslautern mit jeweils 25.000 Euro durch das Arbeits- und Sozialpädagogische Zentrum (ASZ) und den DAIFC-Frauenclub umgesetzt. Charity Alliance erhoffe sich, damit möglichst viele sozial engagierte Menschen für ehrenamtliche Patenschaften zu gewinnnen.

Zu dem Treffen über den Dächern von Kaiserslautern waren im Restaurant „TwentyOne“ 60 Ukrainerinnen und Ukrainer aus den vom ASZ betreuten Flüchtlingsunterkünften Galappmühle und Hotel Zepp eingeladen. Gedacht als Multiplikatoren für die Werbung weiterer Paten hatte der DAIFC selbst neun Mitglieder mitgebracht.

Gemeinsamen Ausflug zum Europapark

Im Dezember habe der Club bereits eine gemeinsame Fahrt von ukrainischen Kindern und deren Eltern in den Europapark in Rust organisiert, berichtete Clubpräsidentin Christine Schneider. Nun waren die Erwachsenen eingeladen, die Gelegenheit zu nutzen, um bei einem schönen Drei-Gänge-Menü und Getränken ihre Fragen zu stellen. Als Übersetzerin stand eine Dame bereit, die seit 30 Jahren in Deutschland lebt.

Einen Hauch von nachweihnachtlichem Flair verbreiteten neun Kinder aus dem Kinderchor „Singfried“. Der Profimusiker und ausgebildete Sänger Vladimir Gerasimov hatte die Gruppe im Sommer für Kinder, die aus der Ukraine geflohen und in der Gemeinschaftsunterkunft Mennonitenhaus des DRK untergebracht waren, gegründet. Angestoßen habe die Idee Andreas Philipp Breier, Flüchtlingsberater bei der Diakonie, erzählte der Chorleiter. Die Kinder mit ihren roten Nikolausmützchen auf den Köpfen hatten sich vorgenommen, vom Frieden zu singen. Für ihr deutsches „Freude schöner Götterfunken“, ein ukrainisches Volkslied und das amerikanische Weihnachtslied „Jingle Bells“ ernteten sie viel Beifall.