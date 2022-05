Weil er sich von vorbeilaufenden Personen provoziert fühlte, hat sich ein Mann am Montagabend gleich mehrere Anzeigen eingehandelt. Der 31-Jährige ging laut Polizei in der Carl-Reichert-Straße unvermittelt auf drei vorbeilaufende Passanten los. Dem 16-Jährigen aus der Gruppe griff er an den Hals und schubste ihn. Als sich die Freundin des 16-Jährigen einmischte, schlug der 31-Jährige ihr auf den Rücken. Während der Anzeigenaufnahme durch die Polizeibeamten beleidigte der 31-Jährige die Beamten fortwährend, und auch nachdem er aus der Maßnahme entlassen wurde, beleidigte er die Beamten und eine weitere Passantin. Auf ihn kommen nun mehrere Anzeigen zu.