Weil er sich sowohl anderen als auch sich selbst gegenüber aggressiv verhielt, hat die Polizei am Montagnachmittag einen Mann in Gewahrsam genommen. Der 40-Jährige war laut Polizei aufgefallen, weil er vor einem Einkaufsmarkt in der Zollamtstraße Passanten anpöbelte und stark alkoholisiert war. Ein Mitarbeiter des Markts rief die Polizei. Als die Polizeistreife vor Ort eintraf, versuchte der Mann weiterhin, Passanten anzupöbeln. Er erhielt einen Platzverweis, dem er nur kurzfristig nachkam. Danach weigerte er sich die Örtlichkeit zu verlassen und skandierte verfassungsfeindliche Parolen. Weil er starke Stimmungsschwankungen zeigte und sich weiter aggressiv verhielt, wurde der 40-Jährige gefesselt. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands in eine Fachklinik gebracht.