Eine 18-Jährige, die auf dem Willy-Brandt-Platz herumgeschrien und Passanten belästigt hat, rief am Samstag die Polizei auf den Plan. Zeugen hatten gegen 22 Uhr die Polizei verständigt. Die junge Frau habe unter anderem einen Mann umarmt und ihn dann mit einem Gegenstand am Bein gekratzt, sodass er leicht verletzt und seine Hose leicht beschädigt wurde, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Darüber hinaus habe sie eine größere Gruppe provoziert, indem sie sich in einigen Metern Abstand hinstellte und unkontrolliert mit einem Gegenstand herumgefuchtelt habe – zum Angriff kam es allerdings nicht. Die hinzugerufenen Beamten stellten die amtsbekannte 18-Jährige, die „erkennbar alkoholisiert war“. Sie sei zu Boden gebracht und gefesselt worden. Als die Polizisten die Umgebung absuchten, entdeckten sie den Gegenstand, mit dem die junge Frau herumgefuchtelt hatte: Es handelte sich dabei um eine Klappschere, mit der sich die 18-Jährige zudem vermutlich selbst Kratzer am Hals zugefügt hatte. Der Frau wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, im Anschluss wurde sie in einer Fachklinik vorgestellt. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung wurde eingeleitet.