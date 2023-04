Am Freitag hat ein junger Mann gleich mehrfach Passanten angepöbelt. Letztlich landete er in einer Zelle. Gegen 13.30 Uhr ist am Karfreitag der Polizei eine männliche Person im Bereich des Grünen Grabens gemeldet worden, die Passanten anpöbele und wahllos an Türen klopfe, heißt es im Pressebericht zum Wochenende. Der 20-jährige Mann wurde von der Polizei schnell gefunden. Bei ihm wurde eine Alkoholisierung von 1,79 Promille gemessen. Nach Erteilung eines Platzverweises begab sich der Heranwachsende in Richtung des Hauptbahnhofes. Da er jedoch direkt wieder Passanten anschrie, wurde er letztlich in Gewahrsam genommen, und er konnte schließlich seinen Rausch in einer Zelle ausschlafen.