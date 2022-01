Den richtigen Riecher haben Polizeibeamte im Rahmen einer Streifenfahrt in der Nacht zu Dienstag bewiesen. Ihnen war nach Angaben der Polizei in der Eisenbahnstraße ein Wagen aufgefallen, und als die Beamten wendeten, um den Fahrer zu kontrollieren, beschleunigte dieser und fuhr in Richtung Karl-Marx-Straße davon. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und stoppten den Wagen in der Verlängerung der Mainzer Straße, zwischen dem Autobahnkreisel und Eselsfürth.

Zeitgleich ging über Notruf ein Hinweis bei der Polizei ein, dass ein 20-jähriger Mann in der Eckelstraße vom Beifahrer des flüchtigen Wagens durch wortloses Vorhalten einer Schusswaffe aus dem Autofenster bedroht worden sei. Im Handschuhfach des Fahrzeugs fanden die Beamten eine weiße Sturmhaube und eine Softair-Pistole. Auf den Beifahrer kommt eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und Bedrohung zu. Auf den Fahrer wegen verbotenem Autorennen.

Zwei Personen, die während der Bedrohungssituation an dem 20-Jährigen vorbeigelaufen sind, werden nun als mögliche Zeugen gesucht. Sie sollen sich unter Telefon 0631 369-2150 an die Polizei wenden.