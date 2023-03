Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein bisschen stolz kann er schon sein. Pascal König hat eins von drei John-F.-Kennedy-Gedächtnis-Stipendien der renommierten Harvard-Universität in Cambridge erhalten. Jährlich werden in Deutschland nur drei dieser begehrten Stipendien im Wert von 60.000 Dollar vergeben.

Ab September wird der Mitarbeiter des Fachbereichs Sozialwissenschaften der Technischen Universität Kaiserslautern für zehn Monate am „Center for European Studies“ an der amerikanischen