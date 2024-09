Bei den Europameisterschaften der Senioren im belgischen Heusden-Zolder gelang dem Spieler des 1. BCW Hütschenhausen im Herreneinzel eine Überraschung.

Am vergangenen Samstag endeten die Europameisterschaften der Senioren in Heusden-Zolder. Die deutschen Farben wurden bei der einwöchigen EM von rund 300 Spielerinnen und Spielern vertreten, die in