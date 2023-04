Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Ein Radprofi besucht seinen früheren Trainer, holt sich von ihm Tipps fürs Krafttraining und freut sich über ein Wiedersehen. Für Pascal Ackermann, der gerade zu Besuch bei seinen Eltern in Minfeld ist, war der Ausflug am Dienstag zu seiner früheren Schule, dem Kaiserslauterer Heinrich-Heine-Gymnasium, ein ganz besonderer, bei dem er einiges lernte und sich plötzlich an ganz viel von früher erinnerte.

„Ach Du scheiße!“, entfährt es Frank Ziegler. „Kommst Du nicht bis ganz runter?“ Pascal Ackermann drückt die Knie wieder durch, bleibt mit der Langhantel