Die TSG Kaiserslautern hat geschafft, was sie seit Jahren vergeblich versucht hat: Die Tischtennisherren steigen in die Zweite Bundesliga auf.

Es war ein harter Kampf im Spitzenduell gegen den punktgleichen Tabellenzweiten TTC Bietigheim-Bissingen. 400 Zuschauer verfolgten das Spiel in Halle 1 im Buchenloch und fieberten mit, wie sich die TSG heiße Kämpfe mit dem TTC lieferte, am Ende aber mit einem 6:1-Sieg den Aufstieg bejubeln konnte. Das letzte Ligaduell am kommenden Samstag gegen Post SV Mühlhausen II will die Mannschaft zwar ernstnehmen, wie der Mannschaftsverantwortliche Bijan Kalhorifar betont, schließlich habe das Einfluss auf den Abstiegskampf, doch werde sein Team jetzt erst mal feiern und dann endgültig einsteigen in die Planungen für die Zweite Liga. Die ersten Gespräche seien bereits gelaufen. Die TSG will sich laut Kalhorifar mit zwei weiteren Spielern verstärken. Einen ausführlichen Bericht über den großen Auftritt der TSG am Samstag im Buchenloch lesen Sie in der Dienstagsausgabe.