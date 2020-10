Auf die in einer Mitteilung der Polizei gestellte Frage „Was ist Samstagnacht in der Altstadt passiert?“ konnte die gesuchte Fahrerin des Fiats eine Antwort liefern. Sie brachte am Montagabend gegenüber der Polizei Licht ins Dunkel.

Nach ihren Angaben feierte der Verletzte zusammen mit Freunden in der Wohnung der Zeugin und ihres Lebensgefährten. Am frühen Morgen wollte der 35-Jährige nach Hause gehen. Kurze Zeit später fanden sie ihn am Ende der witterungsbedingt nassen Metalltreppe, welche von der Wohnung zur Straße führt. Er schien stark verletzt. Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten fuhr sie ihn daraufhin ins Krankenhaus. Aufgrund der hohen Alkoholkonzentration im Blut konnte sich der Verletzte augenscheinlich an nichts mehr erinnern.