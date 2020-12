Wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt die Polizei gegen einen jungen Mann aus dem Stadtgebiet. Dem 25-Jährigen wird vorgeworfen, seine Lebensgefährtin geschlagen und in der gemeinsamen Wohnung randaliert zu haben.

Die Frau hatte am Dienstagabend die Polizei verständigt und angegeben, dass ihr Partner in der Wohnung „alles kurz und klein schlägt“. Vor Ort berichtete sie den Beamten, dass der Mann sie auch mit der Faust geschlagen habe. In der Wohnung bot sich den Polizisten ein Bild der Verwüstung: Das komplette Mobiliar war zerstört.

Der mutmaßliche Täter machte keine Angaben zur Sache. Er stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Laut Atemtest hatte der Mann einen Pegel von 1,96 Promille. Der 25-Jährige wurde der Wohnung verwiesen und erhielt eine Verfügung nach dem Gewaltschutzgesetz. Auf ihn kommt ein Strafverfahren zu.