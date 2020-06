Wegen Volksverhetzung und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus dem Stadtgebiet Kaiserslautern. Wie die Polizei mitteilte, war der 60-Jährige war am Dienstagnachmittag in der Fußgängerzone aufgefallen, weil er lautstark hetzerische und teilweise verfassungswidrige Parolen grölte und zudem ein selbstgemachtes Plakat mit weiteren diskriminierenden Parolen umgehängt hatte. Außer rechte Tiraden zu brüllen, griff er unter anderem auch Homosexuelle verbal an, sagte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage.

Der 60-Jährige geriet dadurch auch mit mehreren Passanten in Streit. Eine Polizeistreife beendete die Aktion des amtsbekannten Mannes, erteilte ihm einen Platzverweis und stellte das Plakat sicher. Ein Strafverfahren ist eingeleitet.