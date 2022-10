Die Polizei sucht Zeugen, die am Donnerstagvormittag im Stadtpark oder der angrenzenden Parkstraße unterwegs waren. Gegen 10.30 Uhr kam es etwa in Höhe des Hauses mit der Nummer 65 in der Parkstraße zu einer Körperverletzung, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Das 67-jährige Opfer berichtete der Polizei, dass er von einem unbekannten Mann attackiert wurde. Der Unbekannte schlug dem Fußgänger unvermittelt und ohne erkennbaren Grund mit der Faust ins Gesicht und bedrohte ihn mit einem Ast. Anschließend lief der Täter weiter in Richtung Bahnhof. Trotz einer sofort eingeleiteten Suche konnte der Unbekannte nirgends mehr gesichtet werden.

Zeugen, die den Täter kennen oder auf seinem weiteren Weg gesehen haben, werden gebeten, unter Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kontakt aufzunehmen. Der Mann wird laut Polizei folgendermaßen beschrieben: Er soll etwa 25 bis 35 Jahre alt sein und ungefähr 1,70 bis 1,75 Meter groß. Die Haare trägt er sehr kurz, hat eine dunkle Hautfarbe und er trug dunkelblaue Kleidung.