Die Parksituation im Mühlenweg ist ein ständiges Ärgernis im Stadtteil Siegelbach. Im Abschnitt zwischen Lenzstraße und der Straße Sauerwiesen würden links und rechts am Fahrbahnrand geräumige Kraftfahrzeuge wie auch Anhänger in einer Weise abgestellt, dass größeren Fahrzeugen das Passieren wesentlich erschwert werde, schilderte die SPD im Ortsbeirat. So sei es erst am 14. Juni während einer Einsatzfahrt des örtlichen Zuges der freiwilligen Feuerwehr zu erheblicher Behinderung gekommen.

Bei dieser wie auch künftigen Einsatzfahrten von Feuerwehr und Rettungsdiensten gehe es um Minuten, manchmal sogar um Leben. Dass Einsatzfahrzeuge durch die Art und Weise, wie Fahrzeuge abgestellt werden, blockiert werden, das soll zukünftig verhindert werden. Der Ortsbeirat beschloss daher, dass der Ortsvorsteher sich, gegebenenfalls im Zusammenwirken mit der Stadtverwaltung beziehungsweise der Straßenverkehrsbehörde, um Möglichkeiten einer wirkungsvollen Abhilfe bemühen soll.