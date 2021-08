Ein Leser beklagte, dass auf den Parkplätzen vor Bags & more in der Schneiderstraße nicht mehr geparkt werden kann. Hier habe es bisher eine Lösung gegeben, ab Freitag 14 Uhr und am Samstag parken zu können. Er fragte, warum es zu der Änderung gekommen ist.

Wir gaben die Frage an die Stadtverwaltung weiter. Sie erklärte, dass die Parkplätze zwischen 8 und 19 Uhr als Ladezone ausgewiesen worden seien, um für die Lieferanten, die die Fußgängerzone anfahren müssten, auch außerhalb der offiziellen Lieferzeiten in der Fußgängerzone eine Möglichkeit zu schaffen, am Rande der Fußgängerzone legal parken zu können.

Die Fußgängerzonen Schillerplatz und Altenhof seien von dort aus fußläufig erreichbar. Es müsse nicht mehr widerrechtlich vor der Handwerkskammer der Pfalz oder am Schillerplatz geparkt werden. Die Regelung biete auch allen Anliegern der Schneiderstraße die Möglichkeit, die Ladezone bei Bedarf zu nutzen.

Laut und lang auf dem Bolzplatz

Ein Anwohnerin aus der Parkstraße beschwerte sich darüber, dass bis spät in den Abend auf dem Bolzplatz im Stadtpark Betrieb herrscht. „Die Bälle sind furchtbar laut“, sagte sie. Die Leserin verwies darauf, dass der Platz nur bis 21 Uhr benutzt werden dürfe, danach nicht mehr. Ein Schild weise daraufhin, aber nur in deutscher Sprache. Der Bolzplatz werde am Abend aber auch von vielen Migranten genutzt. Die hätten keine Chance, die Aufschrift zu lesen und zu verstehen.

Die Stadtverwaltung teilte uns mit, dass auf dem Schild im Stadtpark neben der Aufschrift in Deutsch auch international verständliche Piktogramme zu finden sind. Eine Beschriftung in mehreren Sprachen halte die Stadt für nicht umsetzbar.

Zu der Tatsache, dass bis spät abends hier noch Fußball gespielt wird, erklärte die Stadtverwaltung, dass für den Platz bereits ein Schließdienst im Gespräch gewesen sei, der aber aus Kostengründen nicht umgesetzt werden könne.

Warum geht Riesenrad nicht früher in Betrieb?

Warum macht das Riesenrad auf der Gartenschau erst um 13 Uhr auf? Dies wollte ein Leser wissen, der am Dienstag auf der Gartenschau war. Er bemerkte, dass das Riesenrad um die Uhrzeit bereits gutes Geschäft hätte machen können. Es seien zu diesem Zeitpunkt viele Kinder auf der Gartenschau gewesen. Er sei selbst enttäuscht gewesen, dass das Riesenrad noch nicht in Betrieb war. Er regte an, zumindest in den Ferien und bei schönem Wetter früher mit dem Betrieb zu beginnen.

Wir kontaktierten Riesenrad-Betreiberin Susanne Jost. Sie informierte uns, dass das Riesenrad während der Woche, von Montag bis Donnerstag, erst ab 13 Uhr in Betrieb ist. Sie verwies hier auf private Verpflichtungen, die sie als Mutter zweier Kinder hat. Von Freitag bis Sonntag ist das Riesenrad dann ab 10 Uhr für die Fahrgäste geöffnet. In Betrieb ist das Riesenrad bis 19 Uhr, bei Bedarf auch etwas länger.