Der „Parking Day“ findet – wie schon im vergangenen Jahr – im Zuge der Europäischen Mobilitätswoche statt. An der Planung beteiligt waren und sind der „Kulturverein Musikviertel“, „KlimaLautern“, die „Grüne Jugend“ und die „Naturfreunde Kaiserslautern“. Außerdem packen dieses Jahr der „ Deutsche Alpenverein“, die Bürgerinitiative „Stadt für Alle“ und „Architects for Future“ mit an. Jakob Herz gehört keinem dieser Zusammenschlüsse an, beteiligt sich aber mit großem Eifer an der Organisation der Veranstaltung. Durch ein Projekt des Fraunhofer-Instituts hat sich der 28-Jährige intensiver mit dem Thema Verkehrswende auseinandergesetzt.

Die Veranstalter möchten auf alternative Mobilitätskonzepte aufmerksam machen – unter anderem werden am Freitag, 20. September, 14 bis 22 Uhr, Teile der Richard-Wagner-Straße sowie anliegende Parkplätze für den Autoverkehr gesperrt. Herz zufolge werde beim Thema Mobilität noch immer zuerst an Autos gedacht. „Diesem Bild wollen wir entgegenwirken“, sagt er. Häufig seien parkende Autos Hindernisse für mobilitätseingeschränkte Menschen, die selbst oft keinen Pkw fahren können. Zudem brauchten sie viel Platz. Herz: „Wir können zum Beispiel zehn Räder dahin stellen, wo normalerweise ein Auto steht.“

Wie ein kleines Straßenfest

Neben Infoständen, an denen die beteiligten Vereine ihre Arbeit vorstellen, gibt es einen mobilen Spielplatz oder einen Umsonstflohmarkt, bei dem Besucher ohne Anmeldung nicht mehr benötigte Kleidungsstücke verschenken und erwerben können. Auch das „Orchester des Wandels“, der Eigentümer der Buchhandlung „Blaue Blume“ und das Klimaanpassungsmanagement der Stadt sind dabei.

Der „Parking Day“ ist vergleichbar mit einem Straßenfest, zu dem Anwohner und Interessierte eingeladen sind. „Jede Person, die kommt, darf gerne eine Sitzgelegenheit und einen Kuchen mitbringen“, sagt Herz. Dieses Jahr sei es der Stadt noch zu heikel gewesen, die gesamte Richard-Wagner-Straße für den „Parking Day“ zu sperren. „Vielleicht kommt das ja noch einmal“, so die Hoffnung.

Andere Städte machen’s vor

Städte wie Barcelona und Paris sieht Herz, der als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachbereich Bauphysik an der RPTU Kaiserslautern arbeitet, als Beweis dafür, dass alternative Konzepte für die Nutzung von Straßen auch im 21. Jahrhundert funktionieren können. In Deutschland sei diese Entwicklung leider noch nicht so weit. „Wenn hier über Verkehrswende gesprochen wird, kommen bei vielen Leuten erstmal Angstzustände auf“, sagt der 28-Jährige.

Dabei habe ein alternatives Straßenbild in den genannten Metropolen häufig eine neue Lebensqualität für Anwohner geschaffen. Eine unmittelbare Konsequenz aus dem gewonnenen Platz sei Herz zufolge eine Zunahme des Stadtlebens, was sich etwa in der Neugründung von Cafés und der Etablierung von Straßenmusik äußern könne. In der Regel werde ein solches Konzept von den Stadtbewohnern „auch sehr schnell angenommen“.