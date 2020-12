In einem Parkhaus am Rittersberg ist ein Auto mutwillig beschädigt worden. Am Montagmorgen fand der Fahrzeugbesitzer seinen BMW mit abgetretenem Außenspiegel vor. Vom Täter fehlt laut Polizei jede Spur. Die Tatzeit liegt zwischen Samstagabend, 19 Uhr, und Montagmorgen, 7.30 Uhr. Der Wagen stand in dieser Zeit auf der ersten Ebene des Parkhauses. Zeugen, die Hinweise auf mögliche Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/396-2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden.