Wer sein E-Auto an einer öffentlichen Säule lädt, sollte nicht auch noch Parkgebühren zahlen müssen. Es ist richtig, dass die Stadt das ändern will.

E-Autobesitzer sollten nicht doppelt zur Kasse gebeten werden, wenn sie ihr Fahrzeug an einer öffentlichen Ladesäule auf Parkplätzen der Stadt laden. Drei Stunden kostenloses Parken während des Ladens sind richtig. Das lässt Zeit für einen Bummel durch die Stadt, ohne dass sich ein Einfallstor für Dauerparker auftut. Es profitieren aber nicht nur Gäste, sondern insbesondere die Lauterer, die in der Innenstadt wohnen, aber keine Möglichkeit haben, ihr E-Fahrzeug zuhause zu laden. Wenn man den Umstieg auf die E-Mobilität fördern möchte, darf das Tanken an einer Tankstelle nicht um Längen komfortabler sein, als das Laden eines E-Autos.