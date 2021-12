Das unkomplizierte Ausleih- und Rückgabekonzept der E-Scooter kommt vor allem gut bei jungen Menschen an. In den Augen anderer bieten die unendlichen Abstellmöglichkeiten der Roller vor allem eins: ein chaotisches Stadtbild.

Die Elektro-Flitzer können mittlerweile bei drei Anbietern in Kaiserslautern ausgeliehen werden. Wirklich überzeugt ist Marina Jung von dem Konzept nicht. „Abgesehen davon, dass sie nicht so umweltfreundlich sind, wie oft getan wird: Braucht man wirklich so viele davon?“, stellt sie das Angebot kritisch in Frage.

Denn immer wieder erlebt die 68-Jährige, dass Nutzer die Zweiräder nach der gebuchten Zeit einfach irgendwo abstellen. „Hat das denn keine Konsequenzen?“, so Jung. Sie lehnten an Hauswänden, lägen im Gebüsch oder stünden direkt vor ihrem Haus in der Werderstraße, obwohl der Bürgersteig in der dortigen Spielstraße nur sehr schmal sei. Zudem parkten dort Autos. „Fußgänger müssen auf die Straße ausweichen. Es ist unmöglich“, beschwert sie sich.

Verschandelung des Stadtbildes

Um zu verhindern, dass die wildgeparkten Scooter irgendwann gegen Autos krachten, sammele Jung die Roller ein und schiebe sie in eine Haltebucht. Im Laufe der Zeit holten sie dann Mitarbeiter der Betreiberfirmen zur Aufladung ab.

Das könne allerdings nicht die Lösung sein, ist ihre Meinung: „Die Stadtbildpflege gibt sich solche Mühe, Kaiserslautern ansehnlich zu halten, aber die E-Scooter verschandeln unser Stadtbild.“

Angenehmer für das Auge empfinde sie daher, wenn nach dem Vorbild der VRN-Mieträder gekennzeichnete Abstellflächen für Roller ausgewiesen würden. „Im Gegensatz zu den vereinzelten Rollern, die überall stehen, kann man die geordneten Sammelflächen sehen.“ Damit hätte auch das wilde Parken in beengten Gassen ein Ende.