Zwischen Samstag und Sonntag hat ein bislang unbekannter Autofahrer in der Friedrichstraße ein parkendes Auto beschädigt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, touchierte der Fahrer mit seinem Wagen vermutlich beim Vorbeifahren den am Straßenrand parkenden, roten Kleinwagen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher weiter.

Am Sonntag, gegen 14 Uhr, entdeckte die Fahrzeughalterin die Beschädigung an ihrem Auto. Ein Kotflügel war demoliert. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631/369-2150 entgegen.