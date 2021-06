Auf dem Parkplatz vor dem Verwaltungsgebäude in Otterberg ist es am Montag zu einer Unfallflucht gekommen. Zwischen 8.05 und 14.10 Uhr wurde laut Polizei ein BMW von einem anderen Fahrzeug gerammt und beschädigt. Nach dem Verursacher wird gesucht. Als die Halterin des BMW kurz nach 14 Uhr zu ihrem Auto kam, entdeckte sie die frischen Schäden am hinteren Kotflügel auf der Fahrerseite. Der Sachschaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion 1, Telefon 0631/369-2150, zu melden.