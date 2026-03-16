Bei FCK-Spielen gilt auf dem Kaiserslauterer Betzenberg Bewohnerparken. Die Stadt will so das Verkehrschaos eindämmen. Mancher FCK-Fan glaubt, es geht nur um den „Umsatz“.

Sonntag, 12.50 Uhr, Leibnizstraße, Ecke Kantstraße, mitten im Wohngebiet auf dem Betzenberg. Das Fritz-Walter-Stadion ist nur wenige hundert Meter entfernt. Die Musik aus den Stadion-Lautsprechern ist zu hören. Der FCK empfängt den KSC zum Südwestderby. Die Politessen Lena Jaeckel und Sarah Möller* kontrollieren an der Straße abgestellte Autos. Zum zweiten Mal an diesem Tag. Der graue BMW mit Neunkircher Kennzeichen hat bei ihrer ersten Runde noch nicht hier geparkt. Sarah Möller macht Fotos mit dem Smartphone, über das die Verwarnungen ausgestellt werden – wenn das Netz so nahe am Stadion mit über 49.000 Besuchern mitspielt. Ein kleiner Drucker spuckt das „Knöllchen“ aus, das sie hinter den Scheibenwischer klemmt: 25 Euro.

Zwischen 120 und 150 Verwarnungen pro Spiel

Teurer wird es bei einem weißen SUV, Kaiserslauterer Kennzeichen, FCK-Aufkleber. Eigentlich müsste der Besitzer wissen, dass er sich hier in der Leibnizstraße einen teuren Parkplatz ausgesucht hat. Schließlich gilt bei Heimspielen des 1. FC Kaiserslautern schon seit der Saison 2024/25 eine Bewohnerpark-Regel. Hier klemmt schon eine Verwarnung am Scheibenwischer. Lena Jaeckel kontrolliert den Stand der Ventile, um sicherzugehen, dass das Auto nicht bewegt wurde. Dann tauscht sie das 25-Euro-Knöllchen gegen ein neues. Wer über eine Stunde nach der ersten Kontrolle nicht weggefahren ist, muss mehr zahlen. Dieser „Parkplatz“ wird 40 Euro kosten, die Höchstsumme.

Zwischen 120 und 150 Verwarnungen stellen Politessen durchschnittlich an einem Heimspieltag des 1. FC Kaiserslautern aus. Foto: clc

Damit wird sich der Fahrer oder die Fahrerin in guter Gesellschaft befinden: 120 bis 150 Verwarnungen stellen die Politessen bei Heimspielen des FCK rund um den Betzenberg durchschnittlich aus, teilt die Stadtverwaltung mit. An Freitagabenden sind es eher mehr, schätzt Jaeckel. Die Fans arbeiten, reisen erst kurz vor Spielbeginn an. Manch einer, der es nicht rechtzeitig zum Anpfiff ins Stadion schaffen würde, nimmt das Knöllchen dann billigend in Kauf. Seit über eineinhalb Jahren gilt die Regelung inzwischen, die Verwarnungen nehmen aber nicht weiter ab. Offenbar preisen etliche FCK-Fans das Knöllchen ein. „Die kommen zu fünft in einem Auto und teilen sich das auf“, vermuten die Politessen. Dafür sprechen auch die Kennzeichen der Fahrzeuge, die verwarnt werden: LU, RP, DÜW, NW, PS, NK, etc. – das Einzugsgebiet des FCK.

Bewohnerparken soll Verkehrschaos eindämmen

Die Kontrollen sollen das Verkehrschaos im Wohngebiet rund um das Fritz-Walter-Stadion reduzieren. Im Schnitt kommen über 40.000 Zuschauer zu den Heimspielen der Roten Teufel. Gegen den KSC war die WM-Arena von 2006 ausverkauft, knapp 50.000 Menschen schauten das Spiel. Ein Teil der Besucher versucht seit eh und je, mit dem Auto möglichst nahe am Stadion zu parken. Ganz zum Ärger der Anwohner. Verstopfte Straßen, zugeparkte Einfahrten und Rettungswege: Rund um FCK-Spiele sei es kaum möglich, das eigene Haus zu erreichen, schilderten Anwohner bei Bürgerversammlungen im Jahr 2024. Eine BI gründete sich, eine Petition mit über 600 Unterschriften ging an die Stadt – und die reagierte schließlich mit einer Bewohner-Parkregel. Seit Sommer 2024 dürfen ab einigen Stunden vor Anpfiff von Heimspielen nur noch Anwohner auf den Straßen des Betzenbergs parken, die im Besitz einer Ausnahmegenehmigung sind. Fans sollen so aus dem Wohngebiet herausgehalten werden.

Anwohner des Betzenbergs können einen Parkausweis beantragen. Liegt der an Spieltagen gut sichtbar in der Windschutzscheibe aus, dürfen die Autos am Straßenrand geparkt werden. Foto: clc

Mit einem gewissen Erfolg, wie die Stadtverwaltung konstatiert. Die Verkehrssituation im Wohngebiet hat sich verbessert. Gleichzeitig hat sich das Problem in die Straßen drumherum verlagert. Gerade läuft eine Verkehrsuntersuchung, mit der das Mobilitätskonzept für FCK-Spiele in den Blick genommen werden soll. „Es sind nicht alle zufrieden“, berichten Jaeckel und Möller von Anwohnerreaktionen. Schließlich landet manches Knöllchen auch an Fahrzeugen von Bewohnern oder deren Gästen. Die einen wünschten sich die Kontrollen, andere sähen sie lieber wieder abgeschafft, so der Eindruck der Politessen. Für sie bedeutet die Regelung jedenfalls mehr Arbeit. Zwar wurden rund um FCK-Spiele schon immer Parkverstöße geahndet, nun wird aber jedes Auto am Straßenrand zweimal kontrolliert. Im Laufe des Spieltages sind acht Kolleginnen im Einsatz, erklärt Schichtleiterin Jaeckel, die das Team vor Ort koordiniert.

Beleidigungen sind keine Ausnahme

„Umsatz, die Damen, Umsatz! Die Stadt kann es ja gebrauchen!“ Eine kleine Gruppe FCK-Fans kommt an Lena Jaeckel und Sarah Möller vorbei. Ein Mann kann sich den abschätzigen Kommentar nicht verkneifen. Die beiden Frauen nehmen es gelassen zur Kenntnis. „Das hören wir hier öfter“, sagt Lena Jaeckel. Rund um die FCK-Spiele fallen mehr Bemerkungen als bei einer Schicht in der Innenstadt, betont sie. Allerdings sind sie meist harmloser – wie dieser. In ihrem Alltag hören sie auch derbe Beschimpfungen, hin und wieder werden Falschparker sogar handgreiflich. „Mir wurde schon auf die Hand geschlagen“, berichtet Sarah Möller. Und dann? „Nicht diskutieren, versuchen, aus der Situation rauszugehen“, sagt sie. Und im Notfall die Polizei rufen. Unaufgeregt berichten die beiden von dem, was ihnen an Beleidigungen entgegenschlägt. „Das richtet sich ja gegen die Uniform, nicht gegen mich“, sagt Jaeckel. Trotzdem: In den vergangenen Jahren sei es schlimmer geworden.

Die Politessen dokumentieren die Parkverstöße mit dem Smartphone. Foto: clc

Wenn die Fans zu ihren Autos zurückkehren und die Knöllchen entdecken, dann sind Jaeckel und ihre Kolleginnen nicht mehr vor Ort. Warum, das demonstriert an diesem Nachmittag ein Mann, der in der Hegelstraße mit zwei Kindern und einer Frau zu einem schwarzen Kombi zurückkehrt – keine FCK-Fans, womöglich Besucher. „40 Euro, lächerlich“, raunzt er laut genug, dass die beiden Politessen und ein Ordner des FCK es hören. Er schaut grimmig in die Runde, zerreißt das Knöllchen, schmeißt es demonstrativ in einen Mülleimer. Er scheint auf eine Reaktion zu warten. Als die ausbleibt, fährt er davon.

Sarah Möller verzieht derweil etwas wehmütig das Gesicht. Nicht wegen des Auftritts des Parksünders, sondern weil im Fritz-Walter-Stadion gerade ein Torschrei aus rund 44.000 Kehlen erklingt. Semih Sahin hat den FCK in der dritten Minute in Führung geschossen. Möller ist FCK-Fan, hat seit dieser Saison eine Dauerkarte und säße nun gerne im Stadion. Doch heute hat sie eine andere Rolle. Heute werfen ihr die, die sonst gemeinsam mit ihr jubeln, Abzocke vor. Diese Dienste gehören eben dazu, sagt sie gelassen. 36 Kolleginnen in Teilzeit sind im Politessendienst beschäftigt, erläutert die Stadtverwaltung, etwa drei- bis viermal pro Saison steht für jede ein Einsatz auf dem Betzenberg an. „Ich mag diese Arbeit“, erzählt Jaeckel, die als Schichtleiterin häufiger ran muss. Sie hat einen Sohn, die Arbeitszeiten lassen sich gut mit der Betreuung vereinbaren. Es sei abwechslungsreich, man sei viel unterwegs. Neun Jahre macht sie den Job bereits. Doch auf die Beschimpfungen würden Möller und Jaeckel gerne verzichten. Früher standen ihre Namen auf den Knöllchen. Das hatte teils Auswirkungen auf das Privatleben. „Selbst mein Mann hat Nachrichten bekommen“, berichtet Jaeckel von uneinsichtigen Parksündern. Inzwischen werden daher nur noch Nummern aufgedruckt.

Der Abschlepper als das letzte Mittel

Als im Stadion das 2:0 fällt , kontrollieren Jaeckel und Möller die umliegenden Straßen. Seit das Bewohnerparken gilt, stehen Autos vermehrt im Wald und auf Grünstreifen. „Das geben wir ans Grünflächenamt weiter“, sagt Jaeckel. Lange bevor die ersten Fans auf Parkplatzsuche ins Wohngebiet gefahren sind, waren die beiden schon unterwegs. Um 7.30 Uhr haben sie die Park-and-Ride-Routen abgefahren. Im Dunkeltälchen und der Kantstraße dürfen an Heimspieltagen beispielsweise keine Autos am Straßenrand parken, gleiches gilt für die Parkplätze in der Bremerstraße unterhalb des Stadions, wo die Busse die Fans ausspucken. Bevor der Abschlepper kommt – am Sonntag war das zweimal der Fall –, „ermitteln wir mit der Polizei die Halter“, berichtet Jaeckel. Dann versuchen die beiden, die Menschen rauszuklingeln, um ihnen die Abschleppkosten zu ersparen.

An den Auffahrten zum Wohngebiet auf dem Betzenberg weisen diese Schilder auf das Bewohnerparken hin. Foto: clc

Der „Umsatz“, wie der FCK-Fan später am Tag argwöhnen wird, steht da nicht im Vordergrund. Die defizitäre Stadtkasse lässt sich mit dem Einsatz auf dem Betzenberg ohnehin nicht sanieren. Rechnet man den Personal- und Verwaltungsaufwand dagegen, können damit die Ausgaben für das Ausstellen der kostenlosen Bewohner-Parkausweise gedeckt werden, teilte die Stadt bereits im Vorjahr auf RHEINPFALZ-Anfrage mit.

*Die Namen der beiden städtischen Mitarbeiterinnen wurden von der Redaktion geändert. Ihre tatsächlichen Namen sind der RHEINPFALZ bekannt.