Auf Antrag der Fraktion der Freien Wähler im Stadtrat soll am Montag über die Freigabe von städtischen Parkflächen ab 19 Uhr und am Wochenende diskutiert werden. In der Begründung des Antrags heißt es: „Vor allen Dingen an den Wochenenden ist der Parkraum in der Innenstadt sehr begrenzt. Parkhäuser stellen in den späten Abendstunden oft keine Alternative dar. Deshalb ist eine Prüfung der Möglichkeit der Freigabe von städtischen Parkflächen sinnvoll. Dadurch ließe sich Parkplatzsuchverkehr ebenso wie das Parken auf dafür nicht geeigneten Stellen vermeiden“, so die Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, Gabriele Wollenweber. Im Visier hat sie vor allem Parkplätze, die tagsüber von der Verwaltung, Schulen und städtischen Einrichtungen genutzt werden.

Auch Einzelhandelsverband dafür

Matthias Pallmann-Heger, Vorsitzender des Einzelhandelsverbands, hatte kürzlich ebenfalls gefordert, an Samstagen Schulhöfe und den Rathausvorplatz zum Parken zu öffnen, zumal die Stellplätze neben dem Casimirsaal als Baulager genutzt werden und langfristig wegfallen sollen. „Wir brauchen eine positive Willkommenskultur in der Stadt“, hatte Pallmann-Heger gefordert.

Nicht erst seit den Bauarbeiten in der neuen Stadtmitte gibt es Kritik an der Höhe der Parkgebühren in der Innenstadt. Seit Mai müssen in Kaiserslautern fürs Parken in der Innenstadt auf öffentlichen Flächen zwei Euro pro Stunde berappt werden. Das finden die Einzelhändler viel zu hoch. Das Parken in der City ist an allen Werktagen von Montag bis Samstag in der Zeit von 8 bis 19 Uhr gebührenpflichtig.