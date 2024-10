Wer beim Einkauf die Parkscheibe vergisst, wird abkassiert – das ist das Geschäftsmodell, von dem Firmen wie „Park & Control“ profitieren. Die Strafe für einen Verstoß in Kaiserslautern: 35 Euro. In der Stadt hat das Vorgehen des privaten Überwachers zuletzt heftige Netz-Diskussionen ausgelöst. Welche Strukturen hinter der Praxis stecken, scheint undurchsichtig. Unklar ist auch, in welchen Fällen das Unternehmen Kulanz walten lässt.

Im deutschen Vertragsrecht kann Kulanz ein ziemlich bedeutungsschweres Wort sein. Es beschreibt eine Gefälligkeit, ein großzügiges