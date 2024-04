Dass die Nutzerzahlen für das Park-and-Ride-Angebot auf dem messeplatz bislang gering ausfallen, verwundert nicht. Weder läuft die Erfassung der Fahrten optimal, noch wird das Angebot richtig beworben.

Wer den motorisierten Individualverkehr aus den Stadtzentren herausbekommen möchte, muss Alternativen anbieten. Das Park-and-Ride-Angebot auf dem Messeplatz könnte einen Beitrag leisten. Dort parkt man günstig und darf auch noch kostenlos mit dem Bus in die Stadt fahren. Nicht auszuschließen, dass dieses Angebot aber nach dem Testzeitraum eingestampft wird, wenn die offiziellen Nutzerzahlen so mau bleiben. Während einerseits zu befürchten ist, dass nicht alle Fahrten in der Statistik landen, weil nicht immer Fahrkarten ausgestellt werden, wird das Angebot andererseits schlecht beworben.

Gedacht ist es für Menschen, die von außen zum Einkaufen in die Stadt kommen oder für Berufspendler, die in der Innenstadt arbeiten. Weder die einen noch die anderen lesen aber Hinweise im Amtsblatt der Stadt. Werben muss man stattdessen vor Ort am Messeplatz. Und zwar nicht nur auf Din-A4-Seiten an Parkautomaten (die aber wenigstens vorhanden sein müssen), sondern beispielsweise mit einer Plakatwand auf dem Gelände, die ins Auge fällt. Noch besser ist es, die Leute schon auf das Angebot aufmerksam zu machen, ehe sie nach Kaiserslautern kommen – zum Beispiel in der Lautern-App, die doch eingekauft wurde, um potenzielle Gäste zu informieren. Wenigstens aber unter der Rubrik Parken auf der städtischen Homepage sollte es einen Hinweis geben.

Damit ist längst nicht sicher, dass das Angebot angenommen wird, es gäbe aber wenigstens eine Chance.