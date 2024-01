Das im September vergangenen Jahres eingeführte Park-and-Ride-Angebot zwischen Messeplatz und Innenstadt wurde bis Ende August 2024 verlängert. Das teilte die Stadtverwaltung Kaiserslautern am Dienstag mit.

Das Angebot gilt für Nutzer der Parkflächen auf dem Messeplatz, die an den Parkscheinautomaten einen gültigen Parkschein erwerben. Bei Vorlage des Quittungsbeleges ist die Beförderung in den Bussen der Linie 101 der SWK in Richtung Innenstadt für bis zu fünf Personen sowohl für Hin- als auch für die Rückfahrt kostenlos. Den Fahrschein bekommt man laut Verwaltung direkt beim Busfahrer durch Vorzeigen des Quittungsbelegs des Parkscheins mit dem Aufdruck „P&R Messeplatz“. Ein- und Ausstieg erfolgen in der Mannheimer Straße an den Haltestellen „Messeplatz“ sowie „Altenwoogstraße“, die sich etwa 250 Meter vom Messeplatz entfernt befinden.

Das Angebot richte sich an Pendler, die auf das Auto angewiesen sind und in der Innenstadt arbeiten. Sie könnten auf dem Messeplatz günstig parken und dann kostenlos die Busse in die Innenstadt benutzen. Es richte sich außerdem an alle, die aus der Region zum Einkaufen nach Kaiserslautern kommen. Das Angebot gilt von Montag bis Samstag jeweils von 6 Uhr bis Mitternacht. Es gilt nicht, wenn der Messeplatz als Parkraum nicht nutzbar ist, etwa an Kerwetagen.