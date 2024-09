Auch wenn die Nutzerzahlen des Park-and-Ride-Angebotes auf dem Messeplatz noch gering sind, ist der Ansatz richtig. Es ist richtig, die Testphase zu verlängern.

Um die Mobilitätswende zu schaffen, muss der ÖPNV gestärkt werden, die Verkehrsinfrastruktur auch für Fußgänger und Radfahrer attraktiver werden. Autos werden dadurch nicht verschwinden – das sollen sie auch gar nicht –, aber sie werden mittelfristig weniger Platz im Straßenraum haben. Will man die Innenstadt vom Individualverkehr entlasten, ist es bürgerfreundlicher, mit Alternativangeboten statt mit Verboten zu arbeiten. Der Park-and-Ride-Service auf dem Messeplatz ist so ein Angebot. Wer auf das Auto angewiesen ist, kann dort günstig parken und kommt mit dem Bus dennoch schnell und trocken ins Zentrum. Dass die Nutzerzahlen bislang gering waren, liegt auch an der fehlenden Werbung. Das will und muss die Stadt ändern. Das Angebot zu verlängern, ist völlig richtig.