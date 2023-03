In der Pariser Straße werden am Freitag, 31. März, die Schutzplanken am Mittelstreifen erneuert. Die Bauarbeiten der Stadtbildpflege Kaiserslautern finden stadteinwärts zwischen den Einmündungen „Am Belzappel“ und „Keltenweg“ sowie stadtauswärts vor der Einmündung in die Gustave-Eiffel-Straße statt. Um an den Schutzplanken arbeiten zu können, ist in beiden Fahrtrichtungen jeweils die Sperrung des linken Fahrstreifens erforderlich. Der Verkehr wird daher sowohl stadteinwärts als auch stadtauswärts einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Die Bauarbeiten beginnen voraussichtlich um 8 Uhr. Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis sowie um eine angemessene Fahrweise und besondere Rücksichtnahme im Baustellenbereich.