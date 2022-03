Schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt wurde ein 35 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Unfall am Montagabend in der Pariser Straße. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann gegen 18 Uhr mit seinem Leichtkraftrad vom Pfaffplatz kommend stadtauswärts unterwegs. An der Kreuzung im Bereich der Goethestraße warteten mehrere Autos darauf, dass die Ampel auf Grün umspringt. Der 35-jährige Motorradfahrer stieß zunächst mit einem Toyota zusammen und prallte dann gegen das Heck eines VW Passat. Dabei zog er sich schwere Verletzungen an der Brust zu. Die Ursache des Unfalls ist laut Polizei noch unklar. Der 35-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand Totalschaden, den Schaden an den beiden beteiligten Autos schätzt die Polizei auf rund 7000 Euro. Die Pariser Straße war stadtauswärts während der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt.