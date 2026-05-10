Monate hat es gedauert, doch dann ging alles schnell: Rollstuhltischtennisspieler Valentin Baus, Weltranglistenerster und Paralympicssieger, kommt zum TTV Erzenhausen.

Didier Keller, Vorsitzender des TTV Erzenhausen und selbst aktiver Tischtennisspieler, ist glücklich, dass sich zum 50. Bestehen des TTV, dem er seit 50 Jahren angehört, sein Traum erfüllt. Er hatte Valentin Baus, der an der Glasknochenkrankheit leidet und seit 2008 im Rollstuhl sitzt, bei den Paralympischen Spielen gesehen und mitverfolgt, wie er sich dort geschlagen und durchgesetzt hatte. Der inzwischen 30-Jährige, der mit sieben Jahren zu spielen begann, war 2014 in Peking Weltmeister geworden, hat mehrere Europameistertitel im Einzel, Doppel und im Mixed gesammelt. 2016 bei den Paralympischen Spielen in Rio wurde er Zweiter im Einzel und Fünfter mit dem Team. Bei den Spielen in Tokio holte er Gold im Einzel, in Paris Silber im Doppel. Keller war beeindruckt von seinem Auftreten, seiner Technik, seiner Ausstrahlung. Als das Tischtennisbundesligateam von Borussia Düsseldorf – der Verein, in dem auch Baus aktiv ist – im vergangenen Jahr in Saarbrücken spielte, ergriff der Vorsitzende des TTV die Gelegenheit. „Ich habe mich mit dem Sportmanager Andreas Preuß unterhalten und gefragt, ob Baus nicht nach Erzenhausen kommen könnte.“ Die Sache zog sich. „Das war im August letzten Jahres, und es gab immer wieder Telefonate und E-Mails.“ Im Frühjahr habe es dann eine konkrete Rückfrage per Telefon gegeben. „Ich habe ihm dabei erklärt, dass ich inspiriert worden bin“, erzählt Keller, der mit Unterbrechungen seit 30 Jahren im Vorstand des TTV engagiert ist.

Der Spielort stand fest: Der Schaukampf, zu dem Baus kommen wollte, soll im Spiellokal des TTV Erzenhausen, im Sängerheim, stattfinden. Und Keller hatte da einen Gegner im Visier: Felix Köhler, der aus Dörrmoschel stammt, in Saarbrücken dual Fitnessökonomie studiert. Bis zum Winter hatte der noch bei der TSG Kaiserslautern in der Drittligamannschaft gespielt, steht jetzt beim TTC Odenheim an der Platte. Der TTV-Vorsitzende kannte den 22-Jährigen noch aus dessen Jugendzeiten. „Er war schon ein guter Jugendspieler und ist sehr nett und zugänglich. Und er ist ein Spieler aus der Region.“

Baus leitet Jugendtraining

Als Keller ihn fragte, überlegte Köhler nicht lange, klärte alles mit seinem Arbeitgeber ab und sagte zu. Am Samstag, 13. Juni, ab 14 Uhr, werden sich Baus und Köhler einen Showkampf im Sängerheim liefern. Der Eintritt ist frei. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, so Keller. Nach der Partie hat Valentin Baus eine Trainingseinheit mit der TTV-Jugend versprochen. Dazwischen gibt es Möglichkeiten, ein Autogramm zu bekommen. Keller freut sich, Baus, der auch schon mal gegen so genannte Fußgänger antritt und in der Regel gewinnt, live zu sehen und zu erleben, beim TTV Erzenhausen.