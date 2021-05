Endlich ein Wettkampf. Die Erleichterung und die Freude darüber war bei den Stabhochspringern und Speerwerfern am Samstag beim Leichtathletik-Meeting „Sky’s the Limit“ des Leichtathletikzentrums Zweibrücken (LAZ) im Westpfalzstadion spürbar. Im Feld der Elite: Para-Speerwerfer Mathias Mester vom 1. FC Kaiserslautern.

Der 33-Jährige schleuderte den Speer gleich im ersten Versuch auf seine Tagesbestweite von 34,77 Metern. Es folgten noch zwei weitere gültige Versuche über 32,74 und 33,43 Meter. „Von der Weite her bin ich nicht zufrieden“, sagte Mester, dessen Bestleistung jenseits der 40-Meter-Marke liegt. Der mehrfache Welt-, Europa- und deutsche Meister bestritt in Zweibrücken seinen ersten Wettkampf nach der Corona-Zwangspause. „Ich bin ja froh, dass es irgendwie wieder losgeht“, bemerkte er.

Die Corona-Pandemie hat alle Planungen Mesters über den Haufen geworfen. Das große Saisonziel des kleinwüchsigen Athleten war der Start bei den Paralympics in Tokio. Die wurden genauso abgesagt wie die Olympischen Spiele und sollen 2021 nachgeholt werden. Keine Wettkämpfe, kein Saisonhöhepunkt, das ist eine außergewöhnliche Situation für Sportler. „Es war jetzt schon eine schwierige Vorbereitung und sicher nicht das, was man sich wünscht“, erklärte Mester. Einfach aufstecken und nichts tun wollte er aber nicht. Denn: „Die Motivation schwindet nicht“, betonte er.

Das Meeting macht Mut

Das Meeting in Zweibrücken sah er als einen wichtigen Schritt auf dem Weg zurück zum Wettkampfsport, für ihn sei es ein Testlauf. „Veranstaltungen wie diese hier machen ein bisschen Mut, dass wir das wieder schaffen“, sagte Mester. Dem LAZ war es gelungen, eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen, zu der Zuschauer zugelassen waren. Aufgrund eines ausgeklügelten Hygiene-Konzepts durfte sogar die maximal zulässige Personenanzahl von 350 überschritten werden. Am Samstag waren 600 Personen im Stadion zugelassen – Sportler, Betreuer, Helfer und Zuschauer.

Es herrschte eine Stimmung im Stadion, die für Stabhochsprung-Meetings typisch ist. Laute, rhythmische, bassbetonte Musik unterstützte die Springer beim Anlauf. Auch bei den Werfern dröhnten die Boxen, eher ungewöhnlich für diese Disziplin. Gestört hat es Mester nicht. „Das war richtig cool, damit kann man sich richtig pushen“, erzählte er. Dass dann auch noch Zuschauer im Stadion waren und die Athleten anfeuerten, beflügelte Mester. „Bei dem ganzen Drumherum geht nur volle Pulle“, sagte er und lachte.

Das zeigte er bei allen seinen sechs Versuchen, wenn er anlief, absprang und mit seinem schnellen rechten Arm den Speer in die Luft schleuderte, ehe er selbst der Länge nach auf der Tartanbahn landete. Am Ende des Wettkampfs, als Stadionsprecher Michael Werling die 34,77 Meter Mesters als „Weltjahresbestleistung“ pries, schüttelte der Speerwerfer kurz den Kopf und rief in Richtung Werling: „Weil noch kein anderer geworfen hat!“

Auf dem Trikot von Mester prangt seit 2013 das Wappen des 1. FC Kaiserslautern. Der Frage, ob er wegen der aktuellen Situation des Vereins häufiger angesprochen werde, wich Mester aus. „Anfang August werde ich ein Statement dazu abgeben“, kündigte er an.