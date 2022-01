In Flammen aufgegangen ist eine Papiermülltonne in der Nacht auf Donnerstag in der Blumenstraße. Sie wurde angezündet, teilt die Polizei mit. Gegen 1.45 Uhr kehrte ein Anwohner nach Hause zurück, entdeckte das Feuer und verständigte die Feuerwehr. Ersten Ermittlungen zufolge hatten sich unbekannte Täter an mehreren Mülltonnen, die zu einem Mehrfamilienhaus gehören, zu schaffen gemacht und diese verschoben. Eine Tonne zündeten sie unter dem Vordach des Hauses an. Der Abfallbehälter wurde dadurch zerstört, das Vordach beschädigt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 3692150 entgegen.