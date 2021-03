Eine Panzerabwehrwaffe und Munition hat die Polizei am Samstag in einer Wohnung in Rodenbach sichergestellt. Ein 33-jähriger Mann hatte beim Entrümpeln der Wohnung eines verstorbenen Angehörigen die Munition entdeckt und die Polizei verständigt, teilt diese mit. Die eintreffende Streife fand im Wohnzimmer besagte Gegenstände. Ein Entschärfer-Team (Delaborierer) des Landeskriminalamtes transportierte sie ab und entschärfte sie auf freiem Gelände.