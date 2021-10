Die angekündigte Panorama-Bildbefahrung ist am Montag gestartet. In den kommenden beiden Wochen wird im Stadtgebiet ein Aufnahmefahrzeug des Unternehmens Cyclomedia unterwegs sein, um im Auftrag der Stadt nahezu alle Straßen durch Bildaufnahmen digital zu erfassen. Nach Angaben der Verwaltung ist nur ein Fahrzeug in Kaiserslautern unterwegs, weswegen der Aufnahmezeitraum entsprechend verlängert wurde. Bei den Fahrten durch die Stadt entstehen sogenannte Cycloramas – 360-Grad-Panoramafotos mit sehr hoher Auflösung.

Durch die hohe Genauigkeit der Aufnahmen entsteht ein digitaler Zwilling des Stadtgebiets, der neue Möglichkeiten der Visualisierung und Vermessung bietet, wodurch wiederum Planungs-, Managements- und Dokumentationsaufgaben in der Verwaltung einfacher, schneller und besser nachvollziehbar werden sollen. Die Nutzung der Bilddaten diene ausschließlich verwaltungsinternen Zwecken, eine Veröffentlichung der Panoramabilddaten sei weder vorgesehen noch erlaubt, betont die Stadtverwaltung.