Wie lange muss ich in Quarantäne? Wo kann ich mich angesteckt haben? Und: Wen muss ich warnen, dass er sich vielleicht angesteckt hat? Seit März 2020 ist die Relevanz dieser Fragen stark gestiegen. Forscher des ITWM helfen dabei mit, sie besser beantworten zu können – gerade auch in Fällen, in denen es nicht um die Corona-Pandemie geht

„Warum macht ihr das denn noch?“ Eine Frage, die Stefanie Grimm in jüngerer Vergangenheit des Öfteren zu hören bekam. Grimm arbeitet in der Abteilung Finanzmathematik des Fraunhofer-Instituts für Techno- und Wirtschaftsmathematik (ITWM), koordiniert dort die Forschungen, die sich mit Daten befassen und war Projektleiterin von Ester, was für „Entscheidungsunterstützung der Gesundheitsämter mittels Risikomodellierung zur Pandemiebekämpfung“ steht.

Ihr Team entwickelte eine Software, die das Beantworten von wichtigen Fragen rund um die Corona-Pandemie erleichtern sollte. Nämlich die Fragen, die sich nach einer Infektion wohl jeder stellt, die aber auch den zuständigen Verantwortlichen bei den Gesundheitsämtern auf den Nägeln brennt: Wann und wo erfolgte die Ansteckung? Wie lange war der Mensch schon infektiös und wie lange ist er es noch? Und wer könnte bis jetzt noch angesteckt worden sein oder zumindest gefährdet?

„Das Projekt war unter anderem für Menschen gedacht, die an den Hotlines der Gesundheitsämter arbeiten“, erklärt Grimm. Grob gesprochen sollten Mitarbeiter am Telefon in der Lage sein, aufgrund der Umstände einer Corona-Infektion abschätzen zu können, wie viele Menschen sich möglicherweise angesteckt haben könnten – eine Frage, die insbesondere bei Corona-Fällen in Schulklassen heiß diskutiert wurde. Der App zugrunde legten die Forscher wissenschaftliche Erkenntnisse rund um die Pandemie aus der Literatur, wobei auch berücksichtigt werden musste, aus welchem Land die Daten kamen und ob die Verhältnisse auf Deutschland übertragbar sind, so Grimm.

Um einen besseren Eindruck von der Arbeit vor Ort zu haben, wurden Kontakte zu mehreren Gesundheitsämtern in der Republik geknüpft, etwa in Bremen, Bremerhafen, Köln und Berlin. Grimm hebt Jakob Schumacher vom Gesundheitsamt in Berlin-Reinickendorf hervor. Der Amtsarzt habe mit den Forschern intensiv diskutiert, welche Abschätzungen bei welchen Gruppen insbesondere relevant sein könnten. „Das Geschehen in Schulklassen kam da immer wieder zur Sprache.“ Heißt: Hilfe von den Mathematikern erbaten sich die Gesundheitsämter insbesondere bei der Frage, wer in Quarantäne muss, wenn ein positiver Fall in einer Gruppe, in dem Fall einer Klasse, auftritt.

Vor Ort diskutierten die Forscher auch mit den Mitarbeitern, die die App letztendlich auch nutzen sollen. Dabei konnten im Herbst 2021 wichtige Erkenntnisse gewonnen werden, insbesondere was das Handling der Software betrifft und die grafische Aufbereitung der Daten. „Wir hatten den Anspruch, dass die Darstellung verstanden werden muss, ohne dass sie groß erklärt werden muss“, sagt Grimm. Die Mitarbeiter bekommen, vereinfacht gesprochen, für einzelne Infektionsfälle Details errechnet, wann der Erkrankte am ansteckendsten war und für wie lange. An den Computern in den Ämtern saßen auf dem Höhepunkt der Kontaktverfolgung zahlreiche Aushilfskräfte, die sehr schnell angelernt werden mussten – ein weiteres Argument für eine einfache Ablesbarkeit der Daten. „Eine Mitarbeiterin war vorher Opernsängerin, die während der Pandemie keine Auftritte hatte“, verdeutlicht Grimm, wie bunt gemischt die Mitarbeitenden der Ämter sind.

Die Erkenntnisse und die Arbeit, die in Ester floss, findet mit dem (wahrscheinlich noch nicht erreichten) Ende der Pandemie weiterhin Verwendung - da sie nicht speziell auf die Covid-19-Pandemie gemünzt ist. „Wir haben damit auch einen Beitrag zur allgemeinen Pandemie-Vorsorge geleistet“, unterstreicht Grimm. Das Programm habe Demonstrator-Status erreicht, kann also noch nicht vertrieben werden.