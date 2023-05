Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Panagiota Papadopoulou ist in Kaiserslautern geboren und aufgewachsen. Ein Versuch ihrer Eltern, der Vater stammt aus dem Süden, die Mutter aus dem Norden Griechenlands, mit der Familie vor zwölf Jahren wieder in der Heimat Fuß zu fassen, stellte sich nach einem Jahr als nicht zielführend heraus. „Wir haben gemerkt, wie sehr wir mit Deutschland verbunden sind und wie die Pfalz Teil unseres Lebens geworden ist“, so die 20-Jährige, die an der Integrierten Gesamtschule Bertha von Suttner als beste Abiturientin hervorgegangen ist.

Nach dem Besuch der Realschule plus hat sie auf die IGS gewechselt und den Schritt nicht bereut. Anstrengend aber erträglich hat sie den Unterricht während der Coronazeit empfunden.