In der Reihe „Wednesday Jazz und Blues und Co“ in der Friedenskapelle präsentierten am Mittwoch alte Hasen und gestandene Musiker im Nostalgielook klassischen Jazz.

Nicht nur die Blasinstrumente funkelten bei Trompeter Franz Wosnitza, Posaunist Stephan Schwab (beide auch in Gesangspartien) sowie Sopran-Saxophonist und Klarinettist Matthias Jung um die Wette. Auch die legendären Erfolgs- und Kulttitel der glanzvollen New-Orleans-Ära hatten nichts an Leucht- und Strahlkraft verloren. Im Gegenteil: Die aufgeführten Kostproben seit den 1920er Jahren verströmten ihren melodischen Charme, ihren besonderen Klangzauber: Nickende Köpfe, wippende Füße sowie heitere Mienen im Publikum verrieten: Das war und ist noch immer eine Musik zum entspannten Genießen, keine Irritationen wie beim Free- und Cool Jazz, keine akrobatischen Kapriolen wie bei endlos diese melodische Substanz variierenden Formationen. Nein: Die Palatina Washboard Jass (man beachte die alte Schreibweise) Band lässt die „Kirche im Dorf“, bleibt auf dem Boden der Tatsachen, also der überlieferten Melodik und Textbücher, setzt dies aber lebhaft pulsierend im Wechselspiel aus Tutti und Soli um. Dabei nicht rein experimentierfreudig um jeden Preis, sondern bemüht um Originalität, Authentizität sowie stilistische Angemessenheit.

Das beginnt mit dem variantenreichen Basspart von Johannes Maiß auf dem Sousaphon, das er zwar mit traditionellen Walking-Bassfiguren einsetzt, aber eben auch mal stereotype Grundmuster auflockert, mit neuen Ideen durchsetzt. Mit dem Banjospieler Holger Schütz hat er anstelle des hier traditionell fehlenden Schlagzeugers (weil ursprünglich beweglichen oder marschierenden Ensembles) einen Rhythmuspartner, der zu dem markanten betonten Akzent den exakt getimten Off-Beat oder die flirrenden Achtelbewegungen in bestechender Präzision einbringt. Das Ganze ergibt einen homogenen Sound, durchpulst von brillanten Soli, launigen und humoristisch gestimmten Gesangseinlagen, die den damaligen Tonfall verinnerlicht haben und täuschend echt nachahmen.

Zeitreise auf dem Mississippi

Es war nicht nur eine Zeitreise bis zu 100 Jahre zurück, man glaubte sich auch wie einst Mark Twain im goldenen Zeitalter der Dampfschifffahrt auf dem Mississippi wiederzufinden. Unterwegs „begegneten“ den Zuhörern (natürlich nur musikalisch) Giganten wie King Oliver, Louis Armstrong, Jelly Roll Morton oder Nick La Rocca und an Bord gab es sogar einen Reiseleiter: Der Posaunist übernahm diese Funktion, indem er zu den Lebensstationen und Musiktiteln Wesentliches zum Musikverständnis beisteuerte.

Um es metaphorisch auszudrücken und bei dem Jargon zu bleiben: Einen Schiffbruch erlitt diese Combo nie, sie manövrierte und umschiffte elegant alle Klippen und Untiefen, strandete zwar nicht, ging aber bei den wesentlichen Stationen der Komponisten und Bandleader vor Anker. Frischen Wind brachten die beiden Blechbläser im konzertanten Wettstreit, der einzige Holzbläser brachte seine Blätter in quirligen Kapriolen zum Schwingen und der Rhythmus beflügelte alle auf dieser Kulttour. Wie auch immer war einer der ersten seiner Art „Some of these days“ hier ein frühes Paradebeispiel für das locker leicht verspielte typische Kolorit, das im Double-Time-Feeling getroffen munter perlt und als eines der ersten seiner Art (von 1910) gilt und viele nachfolgende inspirierte.

Blues, Dixieland, Ragtime

Alltagsepisoden, sogar Ehekrisen (Louis Armstrongs Titel) wurden als Textgrundlage verarbeitet, rhythmisch gaben Modelle wie Blues und Dixieland sowie Ragtime den Ton an. Die Band traf genau den Puls dieser Zeitspanne, agierte mit einem Anflug von Koketterie und Galanterie sowie Selbstironie, schließlich sollte diese Musik in Ballsälen ja damals auch zunehmend gesellschaftsfähig werden. Ursprünglich stammte diese Musikrichtung aus den afroamerikanischen unteren Schichten in Tanzhallen, im Rotlicht- und Arbeitermilieu. Im Schmelztiegel von New Orleans trafen aber europäische, afroamerikanische, kubanische und sogar klassische Musizierstile (etwa im Ragtime) aufeinander. Daher war auch der Zugriff auf diese einstigen Erfolgstitel dieser Formation von kosmopolitischem Geist und Innovation geprägt, was den Aufführungen nochmals einen deutlichen Schub bescherte. Virtuose kurze Einschübe gab es zwar auch, sie sprengten aber nicht den gewohnten Rahmen, fügten sich vielmehr nahtlos ein. Fazit: Es war des Zuhörens reinste und ungetrübte Freude, machte Laune und riss mit.