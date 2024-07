Ein Paketfahrer hat am Mittwochnachmittag einen Baggerfahrer leicht verletzt. Der Bote fuhr mit seinem Fahrzeug in eine Baustelle im südlichen Stadtgebiet. Als er an einem dort stehenden Bagger nicht vorbeikam, stieg der Unbekannte aus und machte seinem Ärger lautstark Luft, teilte die Polizei mit. Doch es blieb nicht nur bei Worten. Es kam zu einem Gerangel, in dessen Verlauf der Paketzusteller dem 31 Jahre alten Baggerfahrer auf den Arm schlug und ins Gesicht griff – der Bauarbeiter wurde leicht verletzt. Der Paketbote setzte sich daraufhin wieder in seinen Transporter und fuhr davon. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0631 3692250.