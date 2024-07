Am Mittwoch haben Unbekannte ein Paket aus einem Briefkasten in der Straße „An der Haarspott“ gestohlen. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Diebstahls und sucht nach Zeugen. Wer etwas Verdächtiges gesehen hat, kann sich unter der Telefonnummer 0631 3692150 an die Polizei Kaiserslautern wenden.