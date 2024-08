Mit drei deutschen Meistertiteln und einer Vizemeisterschaft sind die Kanuten der Paddlergilde an den heimischen Gelterswoog zurückgekehrt. Spannende Rennen und viel Miteinander liegen hinter dem Team.

Jonas Jacob hatte bei den deutschen Kanu-Meisterschaften in Brandenburg an der Havel auf der Regattastrecke Beetzesee einen Titel zu verteidigen. Im vergangenen Jahr hatte er sich Gold im Kanumehrkampf geholt. Würde es diesmal wieder reichen?

Nach 100 Meter Sprint auf dem Wasser, Medizinballschocken, Basketball-Druckwurf und einem 1500-Meter-Lauf lagen er und seine Vereinskollegin Morgan Fox, beide Schüler A, auf Medaillenkurs. Das 1000-Meter-Rennen musste die Entscheidung bringen.

Spannung auch bei Eltern und Trainer

Konnte der Lauterer Kanute den führenden Saarländer noch abfangen? Er konnte! Nach einem furiosen Rennen hielt er erneut den Meistertitel in Händen. „Eltern und Trainer fielen vor Nervosität fast ins Wasser“, berichtete Theresa Ungemach, Kanu-Rennsportleiterin der Paddlergilde, was sich am Rande der Regattastrecke zutrug. Auch Morgan Fox, die im vergangenen Jahr Rang vier erreichte, trug das Ihre zur Spannung bei. Denkbar knapp verpasste sie auch in diesem Jahr das Podest und wurde erneut gute Vierte im Kanumehrkampf. Ohne Medaillen fuhr aber auch sie nicht nach Hause.

Im Zweier und im Vierer-Boot des Kanu-Teams Baden-Württemberg holte sich die Kanutin vom Gelterswoog sensationell Gold. Silber legte Jonas Jakob im Zweier noch obenauf, auch er im Kanu-Team Baden-Württemberg unterwegs. In den Einer-Läufen über 500 Meter kamen die beiden jungen Sportler jeweils in den Endläufen auf Rang sechs.

Gute Plätze in der Schüler- und Jugendklasse

Collin Schwarz erreichte bei seinem Debüt in der Jugendklasse im Zweier über 500 und 1000 Meter die Zwischenläufe. „Er konnte sich hinter den breit gebauten Kontrahenten mit teilweise internationaler Wettkampferfahrung körperlich verstecken, ließ sich dadurch keinesfalls beirren“, zeigte sich Theresa Ungemach begeistert davon, wie wenig er sich einschüchtern ließ. Im Gegenteil, im abschließenden 5000-Meter-Lauf holte er alles aus sich raus, wurde Siebter.

Für die Schüler-A-Kanuten ging es zum Ende der DM noch auf die 2000-Meter-Distanz. Morgan Fox saß erneut im Vierer des Kanu-Teams Baden-Württemberg und wurde Vierte. Jonas Jacob, unterwegs im Zweier, geriet mit seinem Partner früh im Rennen in Schwierigkeiten. In der Führungsgruppe unterwegs, die Boote eng an eng, wurde es am Ende der siebte Platz.

Die Paddlergilde hatte in Brandenburg mit Lena Eisel und Leonard Andres zwei weitere qualifizierte Schüler A am Start, die sich bei ihrer ersten DM sowohl im Kanumehrkampf als auch auf der 2000-Meter-Strecke, dem teils sehr welligen Wasser gut stellten und im Mittelfeld mitfuhren.