Der längste Trainingswinter hat mal ein Ende, auch für die Rennmannschaft der Paddlergilde. Seit Ostern heißt es für die Teams und ihre Trainer fast wöchentlich die Hänger zu laden. Los ging es mit einem Auswärts-Trainingslager in Saarlouis, mit Übernachtung im Leistungszentrum des saarländischen Kanuverbandes.

Das Trainingslager war der perfekte Kick für die erste Regatta in Lampertheim, bei der kaum ein Rennen aus Sicht der Paddlergilde medaillenlos blieb. Für die Jüngsten in den Reihen der Rennmannschaften ging es in Langenprozelten zum ersten Mal so richtig ins Wettkampfgeschehen. Der Familien-Fan-Club war auf der Campingwiese genauso mit dabei wie die alten Rennhasen. Das Programm wurde mit ungewöhnlich vielen Rennen bravourös gemeistert.

Die Lauterer Boote gingen in Vor- und Endläufen über die Mittelstrecke über 500 m, die Langstrecke über 1000 und 2000 m ins Wasser. Die Sprintdistanz und die Mixed-Rennen kamen dazu. „Für die Sportlerinnen und Sportler kamen teilweise bis zu zwölf Rennen zusammen“, zeigte sich Theresa Ungemach, für den Kanu-Rennsport der Paddlergilde verantwortlich, stolz, wie gut vorbereitet das Team in insgesamt 25 Rennen „Medaillen aus dem Main fischte“.

Gold für Mixed-Staffel

Am Main zeigte die ältere Trainingsgruppe Seepferdchen der Paddlergilde, dass sie trotz der schlechteren Trainingsbedingungen am Gelterswoog konkurrenzfähig ist. Vor allem in den Mixed-Rennen dominierten die Lauterer das Feld. Morgan Fox, Sophia Becker, Jonas Jacob und Collin Schwarz krönten sich trotz der geforderten, komplizierten Staffelholzübergabe in der Mixed-Staffel mit der Goldmedaille. Im Mixed-Zweier fuhren die Vier außerdem einen Doppelsieg ein. Auch in den übrigen Rennen zeigten die vier, immer unterstützt von Trainingskamerad Anton Ininger, dass mit ihnen zu rechnen ist. Sie brachten alle Boote in die Endläufe und sammelten Medaillen.

Die jüngere Trainingsgruppe der Seesterne stand den älteren Sportlern in nichts nach. In einem knapp umkämpften Rennen mit Nico Becker, Joshua Sutor, der in Langenprozelten sein Regatta-Debüt feierte, Lennard Horn und Johannes Helb fuhren die Jungs zur Bronzemedaille. Nico Becker sicherte sich außerdem im Einer zwei Silber- und eine Bronzemedaille. Im Zweier über 500 m mit Johannes Helb und über die 200 m Sprintdistanz konnte er seinen Medaillensatz mit Gold vervollständigen. Auch Hannes Horn und Hannes Förster machten in einem stark besetzten Feld mit guten Leistungen auf sich aufmerksam.

Kennedy Fox am schnellsten

Bei den Mädchen der Seesterne-Trainingsgruppe entschied Kennedy Fox jeweils die Einerrennen für sich. Clara Helb erreichte die Bronzemedaille auf der Langstrecke und paddelte gemeinsam mit Kennedy zu Silber. Mathilda Heydt, die in Langenprozelten nach Lampertheim ihre zweite Regatta bestritt, erreichte in einem stark besetzten Einerfeld den Endlauf und setzte sich gegen einige Mädchen durch, die bereits seit einigen Jahren an den Start gehen. Außerdem paddelte sie im Einer und auch im Zweier auf den „undankbaren“ vierten Platz.

„Der Verlauf der Trainingslager und die Ergebnisse der ersten Regatten lassen hoffen, dass die Rennmannschaft der Paddlergilde sich auch in den nächsten Wochen mit zahlreichen Erfolgen zu Wort melden wird“, blickt Theresa Ungemach bereits zu den Süddeutschen Meisterschaften im Juli in München. München stellt für alle jüngeren Sportlerinnen und Sportler den Saisonhöhepunkt dar, für die älteren heißt es sich dort mit möglichst vielen Booten für die deutschen Meisterschaften zu qualifizieren.